Украина в ТКГ продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными

Украинская сторона настаивает на необходимости как можно скорее провести обмен пленными. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по итогам заседания в среду.



«Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона», – отмечается в сообщении.



Кроме того, украинская делегация требует обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.