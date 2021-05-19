Стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» – украинская делегация в ТКГ

На заседании Трехсторонней контактной группы сегодня, 19 мая, стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» с неподконтрольной украинскому правительству стороны. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.



Координатор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.



«Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, несмотря на то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, предварительно запланированных для разминирования в соответствии с решениями лидеров "нормандской четверки" по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года», – добавили в украинской делегации в ТКГ.



Как отмечается, стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности.