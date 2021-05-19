Россия откроет в ОРДЛО представительство «Боевого братства» – правозащитники

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируют группировки «Л-ДНР», планируют открыть представительство Всероссийской общественной организации ветеранов РФ «Боевое братство». Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».



«После визита в ОРДЛО депутатов Госдумы РФ Дмитрия Саблина и Андрея Турчака в Кремле решили открыть в Луганске и Донецке представительство общественной организации ветеранов РФ "Боевое братство"», – отмечают правозащитники.



По их информации, планируется открытие «волонтерской роты» в Луганске и Донецке, как полноценного представительства организации.



«Организация будет усиливать продвижение идеологии РФ среди молодежи ОРДЛО, а также осуществлять консолидацию и объединение так называемого "ветеранского движения" НВФ "ЛНР" и "ДНР" с ветеранским движением РФ. Если резюмировать, то это еще один инструмент интеграции оккупированных Кремлем территорий Луганской и Донецкой областей в РФ», – констатируют в «Восточной правозащитной группе».

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» создана в 1997 году ветеранами локальных войн и военных операций РФ. В числе целей организации «Боевое братство» – «консолидация усилий ветеранов ВОВ, участников боевых действий в локальных войнах и военных конфликтов, работников правоохранительных органов РФ в формировании понимания и духовного возрождения России».