Коронавирус в Украине: Более 5 тысяч заболевших за сутки

За среду, 19 мая, в Украине выявили 5 165 новых случаев коронавируса — это почти столько же, чем днем ранее. При этом 16 748 человек выздоровели, а 203 —умерли.



Такие данные министерства здравоохранения приводит проект «Коронавирус Инфо».



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 170 398 человек. Из них 1 916 194 пациента выздоровели, а 48 899 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (480), Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.



Вчера провели 69 732 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.