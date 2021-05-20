Зеленский пообещал повысить минимальную зарплату в Украине до 6500 гривен до конца года

Минимальную зарплату в Украине повысят до 6500 гривен до конца текущего года. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам двух лет его президентства.



«Мы действительно, и я очень этого хочу, будем строить справедливую страну, где нет бедности. Я понимаю, что это направление, которое нам придется строить с нуля», – сказал Зеленский.



Он отметил, что в стране происходит повышение минимальной зарплаты, которая увеличилась с 5000 до 6000 гривен.



«Если быть справедливым – с 4000 гривен, когда я стал президентом, до 5000, потом – до 6000. И до конца этого года – будет 6500 гривен», – заявил президент.