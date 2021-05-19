Пенсионерам добавят по 100 и 400 гривен: Кто получит доплаты в этом году

С 1 июля пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в сумме 100 гривен. Новая доплата вводится из-за того, что такие пенсионеры не подпадают под ежегодную индексацию. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «Украинского радио».



«Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая программа – в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа – новая», – сказала она.



По словам Лазебной, когда провели анализ данных пенсионеров, которые подпадают под индексацию, то выявили около полумиллиона человек, которых индексация не коснулась. Это люди, вышедшие на пенсию в 2019-2020 годах.



«Но пенсия же тоже не должна обесцениваться. Когда цены растут, должна быть поддержка и этих пенсионеров. Поэтому таким людям будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа», – пояснила глава Минсоцполитики.



Кроме того, добавила она, с 1 октября начнет действовать программа «75+».



«Всем лицам старше 75 лет, имеющим полный стаж, будут установлены доплаты по 400 гривен. Это президентская программа, и мы также готовимся к ее выполнению», – сказала Марина Лазебная.