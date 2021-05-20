Страна без олигархов, бедности и без войны. Зеленский – о приоритетах власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетами в его работе является построение страны без олигархов, без бедности и без войны, где все равны перед законом и есть справедливость. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.



«Приоритет номер один – мы строим страну без олигархов. Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты, Страну для 40 миллионов, а не для сотни "Forbes"», – заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что власть выстраивает самостоятельную санкционную политику, которая не зависит от санкционной политики других государств, и Украина самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны. Он упомянул санкции против агентов влияния РФ, контрабандистов, «воров в законе» и проч.



«Мы строим страну, где все будут равны перед законами – и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы», – добавил Зеленский.



Президент также отметил, что среди его приоритетов – построение государства, где нет бедности и где земля принадлежит народу.



«Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа, тем не менее программа 80+ заработала. В этом году пенсионерам, которым 75 лет, это вторая ступень реформы, люди 75+ получат деньги, но этого мало. Поддерживаем как можем», – сказал глава государства.



«И самый главный приоритет – мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир – вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким – навсегда. И это зависит от мощи нашей армии, она должна быть мощной везде – на суше, на воде, в воздухе. Мы видим, что большие угрозы и в киберпространстве», – добавил Зеленский.

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