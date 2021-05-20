Паспортизация РФ на Донбассе – это первый шаг к аннексии территорий, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выдача российских паспортов жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей является первым шагом к аннексии РФ территорий.



Он сравнил паспортизацию в ОРДЛО с ситуацией в Крыму, который незаконно аннексировала Россия.



«Это точно первый шаг [к аннексии], так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема», – сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет его президентства.