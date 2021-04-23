Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники

23 апреля 2021, 20:58

До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники

Группировки «Л-ДНР» сформировали очередь на получение российских паспортов до 2024 года, нынешними темпами они смогут их выдать двум миллионам жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа». 

Как отмечают правозащитники, оккупационные администрации усиливают выдачу российских паспортов РФ гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО.

В частности, в день принимают 1350–1400 заявок на получение паспортов РФ. Во всех учреждениях (школы, больницы и проч.), установлен тотальный контроль за получением работниками паспортов РФ.

В «Восточной правозащитной группе» приводят данные, что российские паспорта в ОРДЛО уже получили 583 тысячи человек.

«Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. Такими темпами к 2024 году паспорта РФ получат более 2 миллионов жителей ОРДЛО», – подчеркивают правозащитники.

Кроме того, 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние, проживающие в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, а также паспорта РФ получили более 120 тысяч человек из числа переселенцев, которые проживают на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

«Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, предприняты действия для ускорения процесса паспортизации жителей ОРДЛО», – добавили в «Восточной правозащитной группе».

Читайте также:

Резников: Как минимум 400 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

 

Еще по теме

Прочее
ДНР ЛНР паспорт России
Места
ОРДЛО
Организации
Восточная правозащитная группа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
10:20
«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия
08:38
Боевики вывели на позиции «Грады»
все новости
22:51
Резников: Путин считает ОРДЛО «республиками», а значит автоматически вышел из Минских соглашений
22:15
Кравчук: Россия все равно хочет управлять Украиной, даже если войска отойдут от границы
21:00
В «Л-ДНР» снова заявляют, что они – стороны в мирных переговорах, а Россия – нет
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
20:27
Правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации от COVID-19
20:05
Кравчук озвучил условие, при котором возникнет необходимость разрыва дипломатических отношений с Россией
19:37
Профильный комитет Верховной Рады согласовал государственный оборонный заказ на три года
19:30
Байдену понравились слова Путина в защиту экологии
19:00
СБУ: Чиновники Госгеокадастра незаконно передавали гектары «элитной» земли на Донетчине
18:51
Предложение РФ о переговорах с участием «Л-ДНР» может размыть саму их идею, заявили у Зеленского
18:29
Символ памяти и примирения: На Луганщине установят первый из мемориальных колоколов, о которых говорил Зеленский
17:57
Больше других: Донецкая область получит из Фонда регионального развития 1 миллиард гривен
17:15
Спецпроект. Отдых на Азовском побережье: В Урзуфе готовятся к курортному сезону
17:13
В пункте пропуска «Меловое» на границе с РФ построят новый терминал
все новости
ВИДЕО
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция