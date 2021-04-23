До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники

Группировки «Л-ДНР» сформировали очередь на получение российских паспортов до 2024 года, нынешними темпами они смогут их выдать двум миллионам жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».



Как отмечают правозащитники, оккупационные администрации усиливают выдачу российских паспортов РФ гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО.



В частности, в день принимают 1350–1400 заявок на получение паспортов РФ. Во всех учреждениях (школы, больницы и проч.), установлен тотальный контроль за получением работниками паспортов РФ.



В «Восточной правозащитной группе» приводят данные, что российские паспорта в ОРДЛО уже получили 583 тысячи человек.



«Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. Такими темпами к 2024 году паспорта РФ получат более 2 миллионов жителей ОРДЛО», – подчеркивают правозащитники.



Кроме того, 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние, проживающие в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, а также паспорта РФ получили более 120 тысяч человек из числа переселенцев, которые проживают на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.



«Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, предприняты действия для ускорения процесса паспортизации жителей ОРДЛО», – добавили в «Восточной правозащитной группе».