Зеленский: 99% решения конфликта на Донбассе зависит от России, но мы очень цепляемся за этот 1%

Президент Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе является одним из сложнейших в мире, и его решение на 99% зависит от России. В то же время, он не собирается замораживать эту ситуацию.



Глава государства рассказал, что очень много думает об этом, обсуждает с экспертами, которые проходили не одну войну и разрешали подобные сложные вопросы.



«Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами, он действительно один из сложнейших. У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы – белые, вы сразу были с половиной фигур, без многих вещей, которые мне очень бы помогли, поверьте. И действительно, 99% зависит от Российской Федерации. Я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но так есть», – констатировал Зеленский, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции в Киеве.



Он подчеркнул, что «зацепился» именно за оставшийся 1%, который дает шанс разрешить конфликт на Донбассе.



«Это 1%, и я им живу, иду вперед, рядом со мной это делает – очень много делает – Андрей Ермак, отдавая силы, полностью отдав свою репутацию. Не хочу говорить, из-за чего, из-за кого, зачем – это большая информационная война. Поэтому мы цепляемся за этот 1%, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт», – сказал Зеленский.



Президент добавил, что вариант замораживания ситуации был бы самым простым, но он не сторонник это делать, несмотря на давление противников его политики.



«Потому что проще заморозить, мы это понимаем. В этом не будет "зрады", это будет нормально политически. Ну, не вышло, ну, придет время, много стран так живут... Я не боюсь вопросов, не боюсь "горячих голов", которые что-то кричат. К сожалению, их подталкивают разными шагами те или иные политики. Я в принципе сейчас нахожусь в таком ощущении, что ничего не боюсь, знаю, куда иду и зачем», – подчеркнул Зеленский.