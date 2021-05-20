Зеленский: Кроме Нормандского формата будет еще разговор с Путиным и привлечение США

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует ограничиваться лишь Нормандским форматом переговоров (Украина, Россия, Франция, Германия) для достижения мира на Донбассе.



«Я считаю, что кроме Нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ [Владимиром Путиным]. А кроме прямого разговора с президентом РФ я вижу еще привлечение США в эту дискуссию. В каком формате, я пока еще не готов говорить», — сказал он во время пресс-конференции.



На уточняющий вопрос считает ли он, что «можно вообще договориться с Путиным» и можно ли прекратить войну, пока Путин — президент РФ, Зеленский сказал: «У нас нет другого шанса. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин — президент РФ. Я очень этого хочу, я в это верю».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



20 мая в Кремле подтвердили, что Киев ведет с ними переговоры относительно возможной встречи двух лидеров.