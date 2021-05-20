Минреинтеграции изменит порядок предоставления компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит изменения в порядок предоставления компенсаций за разрушенное на Донбассе жилье. Об этом сообщила замглавы Минреинтеграции Инна Драганчук.



Как передает пресс-служба ведомства, она встретилась с владельцами разрушенного жилья из пгт Луганское и города Марьинка, при участии представителей УВКБ ООН, общественных организаций «Право на защиту» и «Пролиска».



Во время общения поднимались проблемные вопросы, которые тормозят реализацию программы по предоставлению денежной компенсации за разрушенное жилье.



В основном люди не имеют возможности оформить правоустанавливающие документы на свое жилье, или для оформления документов не хватает средств. Некоторые граждане, хоть и получили акт обследования с подтверждением факта разрушения жилья, однако не прекращают свои имущественные права на недвижимость из-за опасений «потерять» право на земельный участок.



Драганчук сообщила, что сейчас министерством наработаны изменения в Порядок №767, в частности, граждане получат возможность отказываться от имущественных прав на разрушенный объект недвижимости не до, а уже после решения комиссии.



«Минреинтеграции предложит изменить хронологию действий комиссии и владельца разрушенного объекта жилья в процедуре рассмотрения его заявления и решении вопроса о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации. А именно: заявитель сможет отказаться от своего права собственности на разрушенный объект недвижимости уже после принятия соответствующей комиссией положительного решения», – заверила Инна Драганчук.



Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 110 украинцам, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, на общую сумму 28,297 млн грн.