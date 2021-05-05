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Минреинтеграции выплатило первые в этом году 5,6 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

05 мая 2021, 15:59

Минреинтеграции выплатило первые в этом году 5,6 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины провело первые в 2021 году выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома или квартиры которых разрушены в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты прошли 30 апреля, 16 жителей Донецкой области и 4 жителей Луганской области получили денежную компенсацию на общую сумму 5,6 миллионов гривен.

В Минреинтеграции отмечают, что денежная компенсация выплачивается в порядке очереди, в соответствии с датой подачи заявлений на выплату. При наличии заявлений, поданных в один день, приоритетность предоставляется пострадавшим, жилье которых было разрушено раньше.

«Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья», – отмечают в Минреинтеграции. 

Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 96 пострадавшим, которые являются владельцами 89 объектов жилого фонда, на общую сумму 25,35 миллионов гривен.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».

Компенсацию за разрушенное жилье могут получить его владельцы, максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.

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