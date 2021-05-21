Коронавирус в Украине: за сутки заболели чуть меньше 5 тысяч человек

За четверг, 20 мая, в Украине выявили 4 984 новых случая коронавируса — это примерно на 200 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 12 845 человек выздоровели, а умерли — 202 человека. Такие данные министерства здравоохранения приводит проект «Коронавирус Инфо».



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 175 382 человек. Из них 49 101 пациент скончался, 1 929 039 человек выздоровели.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.



Вчера провели 69 577 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.