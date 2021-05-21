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Для жителей ОРДЛО с российскими паспортами изменили некоторые правила выезда из РФ

21 мая 2021, 11:05

Для жителей ОРДЛО с российскими паспортами изменили некоторые правила выезда из РФ

Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила пересечения границы РФ в условиях коронавирусных ограничений.

Изменения коснулись в том числе и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта.

Теперь граждане России могут выехать из РФ не только к супругу, детям, родителям, но и к родным брату, сестре, бабушке, дедушке и внукам. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий проживание родного человека за пределами РФ и документы, подтверждающие родство.

Пересечь границу РФ можно в случае смерти близкого родственника (супруги, родителя, ребенка, родного брата и родной сестры, дедушки, бабушки, внука, усыновителя, усыновленного) при предъявлении копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

Также право на выезд из РФ получили граждане России, у которых есть недвижимость за пределами Российской Федерации. На границе необходимо предъявить документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд.

Теперь жители ОРДЛО с российскими паспортами на погранпункте должны документально подтвердить, что относятся к категориям из распоряжений правительства РФ, которым разрешено выезжать за пределы этой страны. При этом на временно неконтролируемом участке границы Украины с Россией группировка «ДНР» не вводила ограничения для въезда россиян.

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей при въезде в Россию с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты РФ, могут не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и не соблюдать самоизоляцию.

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