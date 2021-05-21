Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина законтрактовала более 43 миллионов доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль

21 мая 2021, 11:19

Украина законтрактовала более 43 миллионов доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль

На сегодняшний день в Украину поставлено 2,5 млн доз вакцин против COVID-19. Всего подписано контрактов на поставку более 43 млн доз вакцин разных производителей. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что количество провакцинированных украинцев составляет более 1 млн человек. Из них порядка 50 тыс. человек уже получили вторую дозу и около 970 тыс. человек получили первую дозу вакцины.

По словам Шмыгаля, все имеющиеся в наличии вакцины распределены по регионам. За прошлые сутки провакцинировано 18 тысяч человек, но протестированная способность составляет порядка 80 тысяч прививок ежедневно.

«С компанией Pfizer подписано контрактов на количество 21,2 млн доз вакцин, из них 1,2 млн доз по инициативе COVAX, в том числе 240 тыс. доз вакцин уже поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз, во втором квартале – 500 тыс, остальные поставки – в третьем, четвертом квартале», – сообщил премьер-министр.

Он также перечислил законтрактованные объемы по другим вакцинам:

– NovaVax (Serum Institute, Индия) – 10 млн доз, из них 4 млн доз прибудут в Украину в августе, потом 2 млн доз будут поставляться ежемесячно;

– AstraZeneca – более 10 млн доз, из них 6,8 млн по инициативе COVAX. Также сюда входят 2 млн AstraZeneca/CoviShield от Serum Institute, Индия. По 500 тыс. доз этой вакцины может быть поставлено в мае, июне и июле, почти 900 тыс. доз уже поставлено. Кроме того, 2 млн доз вакцины AstraZeneca ожидаются из Польши по договоренности с Европейской комиссией, и по 100 тыс. доз обещают страны-партнеры;

– CoronaVac (Sinovac, Китай) – 1,9 млн доз, в том числе 26 мая ожидается поставка 500 тыс. доз и в начале июня – еще 200 тыс. доз.

Читайте также:

Украина и ЕС предварительно согласовали взаимное признание «паспортов вакцинации»

Еще по теме

Прочее
Вакцина коронавирус
Люди
Денис Шмыгаль

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:28
«ДНР»: За сутки еще более 300 пациентов с ковидом
09:34
На неподконтрольной Луганщине – 30 новых случаев COVID-19
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая
20:03
Боевики снова запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосте у Еленовки
19:44
«ДНР» милитаризирует даже отдых: В Донецке строят парк с военной техникой
19:02
В Донецке в ходе обстрела повреждены два здания
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
11:41
«ЛНР» пока не собирается открывать КПВВ на Луганщине
11:15
В пятницу «ДНР» временно откроет свой пункт пропуска
09:50
В «ЛНР» обновили статистику заболеваний ковдиом
21:23
Россия откроет в ОРДЛО представительство «Боевого братства» – правозащитники
14:50
Приехавшие из ОРДЛО должны обязательно сдавать ПЦР-тест, находясь в России более трех дней
11:26
Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»
10:28
«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом
все новости
12:15
Денисова: Украина запрашивает для обмена 285 человек
12:06
Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции и остановить «Северный поток – 2»
11:51
Шмыгаль уверяет, что Кабмин выполняет обязательства перед шахтерами
11:28
«ДНР»: За сутки еще более 300 пациентов с ковидом
11:19
Украина законтрактовала более 43 миллионов доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль
11:05
Для жителей ОРДЛО с российскими паспортами изменили некоторые правила выезда из РФ
10:54
Донетчина остается единственным регионом в «оранжевой» зоне карантина
10:21
Мирный процесс на Донбассе может продвинуться осенью – Арестович
10:13
Подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что общается с Зеленским
09:34
На неподконтрольной Луганщине – 30 новых случаев COVID-19
08:55
Зеленский не ответил на вопрос, из-за которого «завтра сто человек могут убить» на Донбассе
08:33
Обстрелы на Донбассе: без потерь среди украинских военных за сутки
08:20
Коронавирус в Украине: за сутки заболели чуть меньше 5 тысяч человек
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая
22:47
Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция