Украина законтрактовала более 43 миллионов доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль

На сегодняшний день в Украину поставлено 2,5 млн доз вакцин против COVID-19. Всего подписано контрактов на поставку более 43 млн доз вакцин разных производителей. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Он отметил, что количество провакцинированных украинцев составляет более 1 млн человек. Из них порядка 50 тыс. человек уже получили вторую дозу и около 970 тыс. человек получили первую дозу вакцины.



По словам Шмыгаля, все имеющиеся в наличии вакцины распределены по регионам. За прошлые сутки провакцинировано 18 тысяч человек, но протестированная способность составляет порядка 80 тысяч прививок ежедневно.



«С компанией Pfizer подписано контрактов на количество 21,2 млн доз вакцин, из них 1,2 млн доз по инициативе COVAX, в том числе 240 тыс. доз вакцин уже поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз, во втором квартале – 500 тыс, остальные поставки – в третьем, четвертом квартале», – сообщил премьер-министр.



Он также перечислил законтрактованные объемы по другим вакцинам:



– NovaVax (Serum Institute, Индия) – 10 млн доз, из них 4 млн доз прибудут в Украину в августе, потом 2 млн доз будут поставляться ежемесячно;



– AstraZeneca – более 10 млн доз, из них 6,8 млн по инициативе COVAX. Также сюда входят 2 млн AstraZeneca/CoviShield от Serum Institute, Индия. По 500 тыс. доз этой вакцины может быть поставлено в мае, июне и июле, почти 900 тыс. доз уже поставлено. Кроме того, 2 млн доз вакцины AstraZeneca ожидаются из Польши по договоренности с Европейской комиссией, и по 100 тыс. доз обещают страны-партнеры;



– CoronaVac (Sinovac, Китай) – 1,9 млн доз, в том числе 26 мая ожидается поставка 500 тыс. доз и в начале июня – еще 200 тыс. доз.