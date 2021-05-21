«ДНР»: За сутки еще более 300 пациентов с ковидом

В четверг, 20 мая, в отдельных районах Донецкой области медики провели 817 исследований, из которых выявлен 334 случая заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 человек.
Всего с начала пандемии на неподконтрольной территории Донецкой области заболели 36 815 человек:
За сутки выявлено 132 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 80. Всего на лечении 1726 пациентов с пневмониями, из них 710 на кислородной поддержке.
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Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.