Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес, а также представители Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании заявили об осуждении властей Беларуси после захвата самолета Ryanair и оппозиционного журналиста, сооснователя Nexta Романа Протасевича. Об этом говорится на сайте комитета по международным отношениям Сената США.



«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов», — заявили они.



Пока не расследуют захват и не освободят Протасевича, международное сообщество требует приостановить членство Беларуси в организации и «запретить все полеты над этой страной, включая полеты в Беларусь и из нее».



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Первой авиакомпаний, которая приостановила полеты над территорией Беларуси, стала латвийская airBaltic. Об этом заявил в эфире радио заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс, передает портал Delfi.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич. После посадки самолета он был задержан.



На родине журналист является подозреваемым по статье 293 УК Беларуси, ему может грозить смертная казнь.



По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.



Провластный Telegram канал «Пул Первого» сообщил, что разрешение на посадку борту Ryanair дал лично самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.



Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair.



МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.