Ахметов поздравил «Шахтер» и упомянул «Донбасс Арену»

Президент футбольного клуба «Шахтер», олигарх Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 85-летием и высказал уверенность в том, что на «Донбасс Арене» в Донецке в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и команда завоюет на ее поле новые трофеи.



«К сожалению, свое 85-летие "Шахтер" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтера"», – отметил Ахметов.



Он напомнил, что «Шахтер» за свою историю завоевал 40 трофеев, но «самые громкие триумфы "Шахтера" еще впереди».

Ранее Ахметов заявил, что по-прежнему не намерен ходить на матчи своей команды, поскольку такое обещание дал после начала конфликта на Донбассе 7 лет назад.