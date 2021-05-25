Пенсионный фонд пообещал не блокировать пенсии ВПЛ, которые не снимались больше года – правозащитники

Во все отделения Пенсионного фонда направлено разъяснение министерства социальной политики о том, что на период действия карантина и 30 дней после него запрещено блокировать пенсии переселенцев, которые не снимались больше одного года. Об этом сообщила юристка по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова в интервью «Украинскому радио».



Она напомнила, что проблема возникла в связи с тем, что многие пенсионеры–внутренне перемещенные лица из-за закрытых КПВВ не могут выехать с неподконтрольной территории больше года и снять свои пенсии. В то же время действует постановление Кабмина №1596 о получении пенсий через банки, которое предусматривает порядок приостановки выплат, если они больше года не были снимались со счета.



«Как раз там звучит один из пунктов: если пенсии не получаются с текущего счета более года, такие средства переносятся на получение через "Укрпочту". То есть это действует общее правило для всех. Но в соответствии с постановлением КМУ №637, на "Укрпочту" для внутренне перемещенных лиц можно перевести пенсию только для тех, кто имеет инвалидность, и маломобильных. То есть для большинства пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, и они заблокированы [на неподконтрольных территориях], не имеют инвалидности и так далее – просто указано, что им прекращается выплата пенсии», – пояснила юристка.



Она сообщила, что согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2021 года, около 4 тысячам человек из числа внутренне перемещенных лиц прекращена выплата пенсии «до выяснения обстоятельств».



«То есть перевести на "Укрпочту" их не могут, а выплачивать дальше на этот счет им не позволяет постановление, которое действует и не было отменено. Однако получается казус, потому что в соответствии с законом по COVID-19 запрещено прекращать выплату пенсии. То есть тут вышло недоразумение: Пенсионный фонд как бы выполняет, но забывает, что у нас есть верховенство права, и нормы регулирует закон», – отметила Одинцова.



По ее словам, поэтому правозащитники обратились в правительство и профильный комитет Верховной Рады, состоялось совещание с участием главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой, где поднималась эта проблема.



«И как раз 1 апреля пошло письмо от министерства социальной политики с разъяснением, что поскольку законом предусмотрен запрет прекращения и приостановки выплаты пенсий, значит, их нужно возобновить. Я так понимаю, что еще не ко всем поступило это разъяснение, хотя прошло уже полтора месяца, потому что единичные случаи прекращения выплат еще есть. Письмо направлено на все отделения Пенсионного фонда. Соответственно, они должны были его получить и прекратить блокировать пенсии ВПЛ на период действия карантина и 30 дней после него, а также возобновить выплаты этим 3 858 человекам, которые уже с этим столкнулись», – сказала правозащитница.



Она отметила, что переселенцы также подпадают под норму, предусматривающую, что задолженность, которая образуется за время приостановки пенсии, выплачивается согласно отдельному порядку. А он не разработан, то есть фактически отсутствует, поэтому от блокировки пенсий ВПЛ страдают еще больше.



Одинцова добавила, что если приостановка выплаты пенсии местными отделениями ПФУ все-таки происходит, то следует обратиться в главное управление по региону, чтобы там разъяснили, что блокировать пенсии нельзя.



«Пусть разъяснят повторно, потому что глава правления Пенсионного фонда сказал, что действительно выплаты не будут прекращаться, а все, которые прекращались, – будут возобновлены», – подчеркнула правозащитница.



Она также посоветовала в случае проблем с выплатой пенсий или задолженности по пенсиям ВПЛ, обращаться на «горячую линию» БФ «Право на защиту» за консультациями и помощью по телефонам: (068) 507-50-90, (099) 507-50-90.

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