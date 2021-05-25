Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пенсионный фонд пообещал не блокировать пенсии ВПЛ, которые не снимались больше года – правозащитники

25 мая 2021, 18:37

Пенсионный фонд пообещал не блокировать пенсии ВПЛ, которые не снимались больше года – правозащитники

Во все отделения Пенсионного фонда направлено разъяснение министерства социальной политики о том, что на период действия карантина и 30 дней после него запрещено блокировать пенсии переселенцев, которые не снимались больше одного года. Об этом сообщила юристка по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова в интервью «Украинскому радио».

Она напомнила, что проблема возникла в связи с тем, что многие пенсионеры–внутренне перемещенные лица из-за закрытых КПВВ не могут выехать с неподконтрольной территории больше года и снять свои пенсии. В то же время действует постановление Кабмина №1596 о получении пенсий через банки, которое предусматривает порядок приостановки выплат, если они больше года не были снимались со счета.

«Как раз там звучит один из пунктов: если пенсии не получаются с текущего счета более года, такие средства переносятся на получение через "Укрпочту". То есть это действует общее правило для всех. Но в соответствии с постановлением КМУ №637, на "Укрпочту" для внутренне перемещенных лиц можно перевести пенсию только для тех, кто имеет инвалидность, и маломобильных. То есть для большинства пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, и они заблокированы [на неподконтрольных территориях], не имеют инвалидности и так далее – просто указано, что им прекращается выплата пенсии», – пояснила юристка.

Она сообщила, что согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2021 года, около 4 тысячам человек из числа внутренне перемещенных лиц прекращена выплата пенсии «до выяснения обстоятельств».

«То есть перевести на "Укрпочту" их не могут, а выплачивать дальше на этот счет им не позволяет постановление, которое действует и не было отменено. Однако получается казус, потому что в соответствии с законом по COVID-19 запрещено прекращать выплату пенсии. То есть тут вышло недоразумение: Пенсионный фонд как бы выполняет, но забывает, что у нас есть верховенство права, и нормы регулирует закон», – отметила Одинцова.

По ее словам, поэтому правозащитники обратились в правительство и профильный комитет Верховной Рады, состоялось совещание с участием главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой, где поднималась эта проблема.

«И как раз 1 апреля пошло письмо от министерства социальной политики с разъяснением, что поскольку законом предусмотрен запрет прекращения и приостановки выплаты пенсий, значит, их нужно возобновить. Я так понимаю, что еще не ко всем поступило это разъяснение, хотя прошло уже полтора месяца, потому что единичные случаи прекращения выплат еще есть. Письмо направлено на все отделения Пенсионного фонда. Соответственно, они должны были его получить и прекратить блокировать пенсии ВПЛ на период действия карантина и 30 дней после него, а также возобновить выплаты этим 3 858 человекам, которые уже с этим столкнулись», – сказала правозащитница.

Она отметила, что переселенцы также подпадают под норму, предусматривающую, что задолженность, которая образуется за время приостановки пенсии, выплачивается согласно отдельному порядку. А он не разработан, то есть фактически отсутствует, поэтому от блокировки пенсий ВПЛ страдают еще больше.

Одинцова добавила, что если приостановка выплаты пенсии местными отделениями ПФУ все-таки происходит, то следует обратиться в главное управление по региону, чтобы там разъяснили, что блокировать пенсии нельзя.

«Пусть разъяснят повторно, потому что глава правления Пенсионного фонда сказал, что действительно выплаты не будут прекращаться, а все, которые прекращались, – будут возобновлены», – подчеркнула правозащитница.   

Она также посоветовала в случае проблем с выплатой пенсий или задолженности по пенсиям ВПЛ, обращаться на «горячую линию» БФ «Право на защиту» за консультациями и помощью по телефонам: (068) 507-50-90, (099) 507-50-90.

Читайте также:

В Кабмине подготовили постановление о выплате задолженности по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

Еще по теме

Прочее
Пенсии
Люди
Переселенцы ВПЛ
Организации
Пенсионный фонд Украины Министерство социальной политики Право на защиту

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокурора» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
10:01
«ЛНР»: Одна смерть от ковида и восемь новых случаев
23:23
Донбасс. Итоги недели 17 - 23 мая
10:57
В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ
10:29
«ДНР»: 216 заболевших COVID-19 и 23 умерших
09:21
«ЛНР» заявила о еще 25 заболевших COVID-19
21:15
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
10:46
«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях
все новости
19:33
Пригласят Зеленского: В Мариуполе назвали сроки открытия олимпийского бассейна
19:29
Макрон: Усиление санкций против РФ больше не работает
18:59
Переговоры советников «нормандской четверки» запланированы на 26 мая
18:41
Генсек ОБСЕ посетит линию соприкосновения на Донбассе
18:37
Пенсионный фонд пообещал не блокировать пенсии ВПЛ, которые не снимались больше года – правозащитники
18:28
Боевики дважды открывали огонь с начала суток, без потерь
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
17:33
Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Швейцарии
17:12
Ряд авиаперевозчиков прекратили полеты через воздушное пространство Беларуси
17:09
На Донбассе зафиксировано 380 нападений на водную инфраструктуру – ЮНИСЕФ
16:51
Снимал на видео раненых пленных: Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении
16:30
В ЦИК России подтвердили, что прорабатывают варианты голосования на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО с российскими паспортами
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
15:59
Катастрофа МН17: Очередное судебное заседание пройдет на месте реконструкции самолета
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция