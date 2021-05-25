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В Кабмине подготовили постановление о выплате задолженности по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

25 мая 2021, 13:26

В Кабмине подготовили постановление о выплате задолженности по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Проект документа вынесен на обсуждение и опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Проект постановления касается переселенцев, а также лиц, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ, зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на подконтрольной украинской власти территории.

В предлагаемом порядке предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошлый период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.

Документ также регулирует порядок выплаты недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера-ВПЛ или пенсионеров, которые проживали на временно неподконтрольной территории и не были зарегистрированы или взяты на учет украинскими органами госвласти.

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация постановления потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. Данный расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.

При этом начисленные суммы пенсии, на которые пенсионер имел право, но не получил по собственной вине, выплачиваются за прошлый период, но не более чем за три года до дня обращения за выплатой пенсии. Начисленные суммы пенсии, которые не были получены по вине органа, который назначает и выплачивает пенсию, выплачиваются за прошлый период без ограничения каким-либо сроком.

«Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд грн невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах», – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее сообщала, что задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий достигла 11 миллиардов гривен. 

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.

В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.

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