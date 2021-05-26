НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение и после 1 октября.



Он добавил, что это решение — инициатива Министерства энергетики.



НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.

В январе и феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за угрозы веерных отключений электричества. И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. По его словам, для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию.