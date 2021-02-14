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Витренко: От импорта электроэнергии из РФ можно отказаться, но нужен ряд решений

14 февраля 2021, 11:47

Витренко: От импорта электроэнергии из РФ можно отказаться, но нужен ряд решений

Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. Для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, уже сейчас отказаться от поставок из РФ можно в случае ремонта атомных энергоблоков и блоков ТЭС.

«А когда летом нормально не ремонтируется, переносится ремонтная программа "Энергоатома", когда нет нормального объединения с европейской системой, мы приходим к тому, что, к сожалению, есть фактическая зависимость работы системы от перетоков электроэнергии, поступающей, например, с той же Беларуси. Иначе сбалансировать систему без веерных отключений практически невозможно.
Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать», — рассказал и.о.министра.

«Еще раз, у нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. 13 блоков! Если бы этого не было, то не было бы проблем», — добавил он.

Витренко отметил, что в 2022 году в течение двух недель (одна неделя зимой, одна неделя летом) ТЭС Украины будут работать в автономном режиме.

Ранее Витренко заявлял, что отсоединение Украины от энергосистемы с Беларусью и Россией станет одной из его главных задач на посту руководителя Минэнерго.

С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Поставщиком электроэнергии стала одесская компания «ОНК-ГРУПП». Ее основатель — Александр Притыка ранее возглавлял «Региональную газоснабжающую компанию» Дмитрия Фирташа.

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