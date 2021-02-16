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Витренко объяснил импорт электроэнергии из Беларуси и России

16 февраля 2021, 12:35

Витренко объяснил импорт электроэнергии из Беларуси и России

Украина была вынуждена провести закупку электроэнергии из Беларуси и России из-за угрозы веерных отключений электричества. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме «Украина 30».

«У нас были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — сказал Витренко.

Он заверил, что это никоим образом негативно не влияет на работу украинской энергетики, она загружена на полную мощность.

Он отметил, что против импорта Украиной электроэнергии из России и Беларуси. Однако нужно отъединяться от системы из РФ и Беларуси и присоединиться к европейской. По словам Витренко, по плану Украина должна объединилась с энергосистемой ЕС к 2023 году.

с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России, c января - из Беларуси.

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