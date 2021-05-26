Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на июль — Шмыгаль

Правительство планирует запустить цифровые COVID-сертификаты в начале июля. Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Что касается COVID-паспортов или COVID-сертификатов. Европейский Союз находится на финальной стадии согласования таких паспортов. Его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, а потому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что эти сертификаты будут действовать в Европе.

В Минсистерстве цифровой трансформации сообщали, что в июле в приложении «Дія» будут доступны сертификаты вакцинации украинцев.