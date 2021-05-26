Начальнику отдела «миграционной службы ДНР» заочно вручили подозрение

Начальнику отдела «миграционной службы ДНР» в Горловке заочно вручено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны.



Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Досудебное расследование установило, что в ноябре 2014 года 47-летний мужчина организовал деятельность подчиненного ему так называемого отдела «миграционное службы Горловского ГУ МВД ДНР». В частности, по внедрению механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области «паспортов гражданина ДНР».



Кроме того, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.



По данным правозащитных организаций на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.

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