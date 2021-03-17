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На неподконтрольном Донбассе ускоряют выдачу российских паспортов

17 марта 2021, 14:56

На неподконтрольном Донбассе ускоряют выдачу российских паспортов

Группировки «Л-ДНР» в начале марта получили задание по обеспечению участия не менее 300 000 избирателей из ОРДЛО в голосовании на выборах в Госдуму России. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Как отмечают правозащитники, обязательным условием для голосования является наличие у избирателя паспорта гражданина РФ.

«Поэтому оккупационные администрации РФ очень активно стали проверять фактические места проживания людей, получивших паспорт РФ. Многие выехали на заработки в РФ, многие на постоянное место жительства, поэтому было принято решение об ускорении оформления паспортов РФ для жителей ОРДЛО», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации правозащитников, на предприятиях ОРДЛО прошла «негласная команда» о том, чтобы все без исключения работники оформляли паспорта РФ, примерно от 20-30% работников еще не получили гражданство России.

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При этом «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью изданию Федерального собрания РФ, которое было опубликовано 16 марта, заявил, что более 224 тысяч человек, проживающих на подконтрольной группировке «ДНР» территории, уже получили гражданство России.

По его словам, «при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан».

Ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами. 

Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса, заявили в МИД Украины. 

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму РФ в сентябре этого года смогут вести агитацию в отдельных районах Донецкой области. При этом на вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, Пушилин не смог ответить. 

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