Россия отказывается продлить работу миссии ОБСЕ на Донбассе больше, чем на два месяца

Россия не соглашается на продление работы миссии ОБСЕ по мониторингу украинско-российской границе более чем на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



Он отметил, что традиционно продление происходит на четыре месяца.



«Высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение будет принято завтра», — написал Йозвяк.

31 марта 2021 года мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на один год - до 31 марта 2022 года. Министерство иностранных дел Украины отмечало, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.