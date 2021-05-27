На Донетчине за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека

За прошедшие сутки, 26 мая, в Донецкой области подтверждено 132 случая заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались 20 пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области зафиксировано 88 798 случаев заболевания ковидом. Из них 82 217 человек выздоровели, 2 214 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 478 человек, вторую дозу — 359 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 45 938 человек, вторую — 3 282 человека.