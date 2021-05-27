Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека

27 мая 2021, 10:40

На Донетчине за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека

За прошедшие сутки, 26 мая, в Донецкой области подтверждено 132 случая заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались 20 пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области зафиксировано 88 798 случаев заболевания ковидом. Из них 82 217 человек выздоровели, 2 214 — умерли от осложнений.

Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 478 человек, вторую дозу — 359 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 45 938 человек, вторую — 3 282 человека.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
20:42
«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности
11:06
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом
09:51
ОБСЕ зафиксировала повреждения четырех домов в Донецке
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 мая
20:16
«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокурора» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
все новости
11:25
Украинская делегация в ТКГ подвела итоги встречи советников «нормандской четверки»
11:03
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Гранитном и Песках 
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:40
На Донетчине за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
09:21
Правительство Германии отвергает идею предоставления Украине вооружения
09:01
В Украине за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19
23:41
В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
21:09
В деле об обжаловании санкций против Медведчука заменят судью-докладчика
21:07
В Украине ослабят карантин в сфере культуры и туризма
20:42
«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности
19:51
Украина будет бороться с «Северным потоком – 2», пока по нему не пойдет газ – Кулеба
19:44
ОБСЕ должна иметь больше возможностей для мониторинга — генсек
19:11
Зарплата в 3-4 раза меньше украинской: Нардеп рассказал о ситуации на заводах в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция