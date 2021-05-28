В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой

Двое мужчин получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета вблизи неподконтрольного правительства села Николаевки Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Один из пострадавших рассказал патрулю миссии, что 3 апреля он планировал пойти порыбачить на реке Северский Донец вместе с другом, когда наступил на предмет, который взорвался, поранив его левую ногу.



Родители пострадавшего показали наблюдателям медсправку из больницы в Луганске, в которой указывалось, что мужчина получил ранения левой ноги, которую впоследствии ампутировали ниже колена.



Другой пострадавший сообщил, что 3 апреля он со своим другом шел по берегу реки Северский Донец, когда услышал взрыв позади себя и увидел, что его друг лежит на земле с тяжелым ранением левой ноги.



«Он добавил, что вызвал скорую медицинскую помощь, бригада которой отвезла его и друга в больницу в Луганске. Он подтвердил, что получил незначительные ранения правой ноги», — говорится в отчете.



В группировке «ЛНР» заявляли о подрыве мужчины на взрывном устройстве. Однако речь шла лишь об одном пострадавшем.