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В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой

28 мая 2021, 13:07

В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой

Двое мужчин получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета вблизи неподконтрольного правительства села Николаевки Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Один из пострадавших рассказал патрулю миссии, что 3 апреля он планировал пойти порыбачить на реке Северский Донец вместе с другом, когда наступил на предмет, который взорвался, поранив его левую ногу.

Родители пострадавшего показали наблюдателям медсправку из больницы в Луганске, в которой указывалось, что мужчина получил ранения левой ноги, которую впоследствии ампутировали ниже колена.

Другой пострадавший сообщил, что 3 апреля он со своим другом шел по берегу реки Северский Донец, когда услышал взрыв позади себя и увидел, что его друг лежит на земле с тяжелым ранением левой ноги.

«Он добавил, что вызвал скорую медицинскую помощь, бригада которой отвезла его и друга в больницу в Луганске. Он подтвердил, что получил незначительные ранения правой ноги», — говорится в отчете.

В группировке «ЛНР» заявляли о подрыве мужчины на взрывном устройстве. Однако речь шла лишь об одном пострадавшем.

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