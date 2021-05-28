На КПВВ заявили о готовности вакцинировать от ковида жителей ОРДЛО

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения готовы к приему жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят вакцинироваться от коронавируса.



Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогу посещения КПВВ «Гнутово» в Донецкой области.



«Ознакомились с подготовкой КПВВ к развертыванию пунктов вакцинации граждан Украины в случае открытия въезда на контролируемую территории нашего государства с временно оккупированных территорий. Согласно докладу временно исполняющего обязанности начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины все пункты своевременно подготовлены», — отметил Немчинов.

На прошлой неделе вице-премьер Алексей Резников анонсировал скорое начало вакцинации на КПВВ Донбасса. По его словам, такая возможность пока что будет доступна на КПВВ «Новотроицке» в Донецкой области и на КПВВ «Счастье» в Луганской области, где недавно были построены медицинские пункты.



Вместе с тем после начала пандемии коронавируса количество пересечений линии соприкосновения на Донбассе сократилось на 97%. Сейчас ежедневно работает только КПВВ «Станица Луганска», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам. Работу остальных пунктов пропуска блокируют группировки «ДНР» и «ЛНР».