«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 265 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 22 заболевших ранее пациента.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 38 734 случая заболевания COVID-19. Из них 31 401 человек выздоровел, летальных случаев — 2904.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В пятницу, 27 мая, в Украине было зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 10 199 человек выздоровели, 156 — умерли.