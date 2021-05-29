На Луганщине — 31 новый случай COVID-19, трое умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 9, Рубежное — 5, Северодонецк — 10, Меловской, Старобельский и Троицкий районы — по 1, Новоайдарский и Попаснянский районы — по 2.



За все время исследований зафиксировано 26 060 случаев ковида. Из них 23 766 человек выздоровели, 884 — умерли.



В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 25 заболевших коронавирусной болезнью и 2 летальных случая.

В пятницу, 27 мая, в Украине было зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 10 199 человек выздоровели, 156 — умерли.