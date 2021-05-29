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Генсек ОБСЕ посетила Донбасс и призвала открыть новые и существующие КПВВ

29 мая 2021, 17:33

Генсек ОБСЕ посетила Донбасс и призвала открыть новые и существующие КПВВ

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетила Донбасс / Фото: пресс-центр ООС Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетила Донбасс / Фото: пресс-центр ООС

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетила Донбасс с рабочим визитом. Она провела встречи с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко и представителями командования операции Объединенных сил, а также ознакомилась с работой контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое».

«На контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" я видела, как на подконтрольной правительству [Украины] стороне предпринимаются попытки помочь людям пересечь линию соприкосновения. Срочно необходимо обеспечить свободу передвижения, в том числе открывать новые и существующие пункты пропуска», – написала Шмид в Twitter.

В субботу генсек ОБСЕ провела встречу с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко и первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Обсуждались вопросы безопасности и гуманитарная ситуация в Донецкой области, в частности, работа КПВВ.

Кириленко отметил, что Шмид была «приятно поражена» тем, как оборудован КПВВ «Новотроицкое», особенно в части оказания медпомощи и возможности пройти тестирование на COVID-19.

«Представители оккупационных властей по причинам, которые известны только им, оставляют свои КПВВ закрытыми, тем самым нанося вред тем людям, которые живут на оккупированной территории и не имеют возможности выехать на свободную часть Украины. В то же время украинская сторона готова обеспечить нормальный пропуск всех, кто пожелает пересечь линию разграничения через КПВВ», – сообщил Кириленко в Facebook по итогам встречи.

Хельга Шмид заявила, что во время визита на Донбасс ей важно было увидеть все своими глазами перед следующим заседанием ОБСЕ.

«В последнее время РФ осуществляет давление своими незаконными вооруженными формированиями на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. Я буду поднимать эти важные вопросы в ходе очередного следующего заседания ОБСЕ», – сказала Шмид.

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