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История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет

Обновлено
30 мая 2021, 18:55

История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет

Шестнадцатилетняя девушка из подконтрольной группировке «ДНР» Горловки оказалась на подконтрольной Украине территории из-за ссоры с бабушкой, а не из-за политических убеждений. Об этом изданию LB.ua рассказала руководительница службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации Наталия Тимофеева, которая сейчас работает с девушкой

Так, на вопрос, действительно ли девушка пересекла линию соприкосновения, чтобы остаться здесь, Тимофеева ответила: «Ну, на самом деле нет. Она вообще-то заблудилась. Но возвращаться не хочет из-за сложных отношений с бабушкой. Подростки».

Соцработница добавила, что родители девочки умерли — «мама от рака, папа от другой болезни». «С 2017-го она на учете и под опекой "там". А об отношении к Украине с ней поговорили уже соответствующие органы», — сказала Тимофеева.

Сама девочка разговаривать с журналистами не захотела. Она успела сказать, что чувствует себя нормально, но устала. Также отметила, что видела, как о ней написали в полиции, и теперь переживает из-за этого, потому что «все совсем не так».

Также с ней работает психолог Елена Проценко. Говорит, что она уже начинает скучать по бабушке, но в Горловку ее не могут отпустить, потому что она несовершеннолетняя.

«Я переживаю за ее будущее, ведь она захочет вернуться домой — и будет там врагом. Я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Ребенок просто заблудился и оказался в сложной жизненной ситуации, из которой теперь должны искать выход взрослые», — подчеркнула психолог.

Обновлено. В воскресенье вечером в программе «ТСН. Неделя» на канале «1+1» вышел сюжет об этой девушке. Один из украинских военнослужащих, который обнаружил ее после пересечения линии соприкосновения, рассказал, что ее первыми словами были: «Я там не могу».

Ранее полиция Донецкой области сообщила, что ночью 27 мая 16-летняя девушка из неподконтрольной Горловки перешла на подконтрольную Украине территории через минное поле. По сообщению полиции, девушка после отдыха с друзьями пересекла минное поле и сознательно пришла на линию соприкосновения. Она, по словам правоохранителей, сообщила, что хочет проживать на свободной украинской территории. По словам девушки, у нее есть родственники на западе Украины.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки.

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