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Подготовительные курсы для поступления в украинский вуз. Пошаговая инструкция жителям ОРДЛО

31 мая 2021, 14:00

Подготовительные курсы для поступления в украинский вуз. Пошаговая инструкция жителям ОРДЛО

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило подробную инструкцию для абитуриентов с неподконтрольных территорий и детей, проживающих в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, желающих паучаствовать в программе подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением.

Как поступить с помощью подготовительных курсов:

1. Выбрать высшие учебные заведения из перечня, доступного по ссылке.
2. Обратиться в вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ.
3. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы абитуриент и тот человек, который его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию.
4. Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:
— заявление;
— копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);
— копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
— 4 фото (3×4);
— образовательную декларацию (документ, содержащий информацию о получении результатов обучения и прохождения периодов обучения за курс полного общего среднего образования на временно оккупированных территориях Украины) — выдается вузом для заполнения.

Внимание! Учиться на подготовительных курсах может абитуриент из числа молодежи, который в текущем учебном году завершил получение полного общего среднего образования. Учиться на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.

5. Стать слушателем и учиться на подготовительных курсах с 29 июня по 31 августа.

Важно! Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получают стипендию в размере 4 588 гривен, обеспечиваются общежитием и привлекаются к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления. По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплине слушателем составляется итоговый экзамен.

Более подробную информацию можно узнать по телефону «Правительственной горячей линии» — (0-800-504-425). В рабочие дни — с 9:00 до 18:00.

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