Подготовительные курсы для поступления в украинский вуз. Пошаговая инструкция жителям ОРДЛО

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило подробную инструкцию для абитуриентов с неподконтрольных территорий и детей, проживающих в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, желающих паучаствовать в программе подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением.



Как поступить с помощью подготовительных курсов:



1. Выбрать высшие учебные заведения из перечня, доступного по ссылке.

2. Обратиться в вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ.

3. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы абитуриент и тот человек, который его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию.

4. Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:

— заявление;

— копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);

— копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

— 4 фото (3×4);

— образовательную декларацию (документ, содержащий информацию о получении результатов обучения и прохождения периодов обучения за курс полного общего среднего образования на временно оккупированных территориях Украины) — выдается вузом для заполнения.



Внимание! Учиться на подготовительных курсах может абитуриент из числа молодежи, который в текущем учебном году завершил получение полного общего среднего образования. Учиться на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.



5. Стать слушателем и учиться на подготовительных курсах с 29 июня по 31 августа.



Важно! Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получают стипендию в размере 4 588 гривен, обеспечиваются общежитием и привлекаются к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления. По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплине слушателем составляется итоговый экзамен.



Более подробную информацию можно узнать по телефону «Правительственной горячей линии» — (0-800-504-425). В рабочие дни — с 9:00 до 18:00.