Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма

Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма.
Вузы были отобраны специальной комиссией и рекомендованы министерству по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает пресс-служба ведомства.
Все высшие учебные заведения расположены на подконтрольной Украине территории, вот их перечень:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».
- Мариупольский государственный университет.
- Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет».
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- Государственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный технический университет».
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
- Луганский национальный аграрный университет.
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
- Университет государственной фискальной службы Украины.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко.
- Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет».
- Государственное высшее учебное заведение «Донбасский государственный педагогический университет».
- Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».
- Полтавская государственная аграрная академия.
- Донецкий национальный медицинский университет.
- Донбасская государственная машиностроительная академия.
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет.
- Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет».
- Измаильский государственный гуманитарный университет.
- Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко.
- Одесская национальная академия пищевых технологий.
Чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо:
- Выбрать учреждение высшего образования из списка, указанного выше.
- Обратиться в вуз с помощью любых средств связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ.
- При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы будущий слушатель и лицо, которое его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию.
- Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:
— заявление;
— копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);
— копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
— 4 фото (3×4);
— образовательную декларацию.
В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.
Учеба на подготовительных курсах пройдет с 29 июня по 31 августа.
Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.
По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.