Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма

Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма.



Вузы были отобраны специальной комиссией и рекомендованы министерству по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает пресс-служба ведомства.



Все высшие учебные заведения расположены на подконтрольной Украине территории, вот их перечень:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». Мариупольский государственный университет. Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет». Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Государственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный технический университет». Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Луганский национальный аграрный университет. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Университет государственной фискальной службы Украины. Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет». Государственное высшее учебное заведение «Донбасский государственный педагогический университет». Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». Полтавская государственная аграрная академия. Донецкий национальный медицинский университет. Донбасская государственная машиностроительная академия. Херсонский государственный аграрно-экономический университет. Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет». Измаильский государственный гуманитарный университет. Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко. Одесская национальная академия пищевых технологий.

Чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо:

Выбрать учреждение высшего образования из списка, указанного выше. Обратиться в вуз с помощью любых средств связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы будущий слушатель и лицо, которое его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию. Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:



— заявление;

— копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);

— копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

— 4 фото (3×4);

— образовательную декларацию.

В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.



Учеба на подготовительных курсах пройдет с 29 июня по 31 августа.



Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.



По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.