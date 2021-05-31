Россия расширяет воинские части на границе с Украиной и другими странами Запада

В России сформируют 20 новых воинских частей в Западном военном округе, граничащем с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии министерства, пишет «Коммерсантъ». Шойгу называет это «ответом на действия НАТО».



«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил российский министр.



По его словам, в 2021 году планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия для российских войск.

В начале мая Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, которые участвовали в учениях у границы с Украиной, но как писала газета The New York Times, у границы остались еще примерно 80 тысяч военных — это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.