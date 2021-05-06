The New York Times: Возле украинской границы остается 80 тысяч российских военных

Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но у границы с Украиной остается еще примерно 80 тысяч военных — это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.



По словам источников издания, некоторые российские подразделения получили приказы вернуться к своим казарм до 1 мая — и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что издание трактует как «сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова».



Генерал-майор Майкл Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям в Украине, также заявил, что Россия отвела только часть войск. По его мнению, россияне «могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России».



Представители администрации Байдена заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может сравниться — и фактически превзойти НАТО — по количеству военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе.



Так, 4 мая в Албании начались учения при участии 28 тысяч военных из США и Европы, которые продлятся два месяца. В следующем месяце НАТО также проведет обучение в Румынии и Португалии.