ВСК назвала причины масштабных пожаров в Луганской области

Неэффективная работа, халатность чиновников и отсутствие современной системы оповещения — это главные причины пожаров в Луганской области в 2020 году. Их назвала временная следственная комиссия Верховной Рады, передаёт телеканал «Дом».



После шести месяцев работы комиссии подготовлен отчёт. Одно из предложений по итогам расследования — реформировать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). А также создать современную систему оповещения.



Как отметил член временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области Максим Ткаченко, во время пожаров были полностью провалены процессы оповещения и эвакуации людей.



«Областная власть, городская, ГСЧС — ссылаются на то, что у них была нехватка техники, спасательного оборудования, воды и так далее. Но надо смотреть в корень... Если бы сработала система оповещения, если бы вовремя сработала команда по эвакуации, если бы все были в этом заинтересованы — то, возможно, и не понадобилась бы техника, которая ехала, по-моему, из 8 или 9 областей Украины», — сообщил Ткаченко в комментарии телеканалу.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области произошли масштабные пожары. В результате погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.