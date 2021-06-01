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Зеленский: Россия использует «Северный поток – 2» для торгов за Донбасс и Крым

01 июня 2021, 12:27

Зеленский: Россия использует «Северный поток – 2» для торгов за Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток – 2» Россия использует как средство повышения ставок в переговорах за Донбасс и Крым. Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, «Северный поток – 2» ничем не отличается от аннексии Крыма.

«Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в Нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой (на повестке дня – Ред.) этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается», – отметил Зеленский.

Президент пояснил, что теперь россияне идут по такому же сценарию.

«То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация течение многих лет – у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Вроде – защита россиян. Дальше – Донбасс, чтобы "забыть" Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов – около 300 000 розданы. Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. «Северный поток - 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если россияне достроят «Северный поток – 2», – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Президент не сомневается, что Россия лишит Украину транзита газа.

«Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в Нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два года уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», – добавил Зеленский.

По мнению президента, завершение «Северного потока – 2» не является для России определяющим фактором начала полномасштабных боевых действий в Украине. В то же время Зеленский видит, как можно использовать украинскую ГТС для обеспечения безопасности страны.

«Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы», – подытожил глава государства.

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