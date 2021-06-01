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Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России

01 июня 2021, 11:20

Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что военная эскалация со стороны России возможна в любой момент до конца сентября текущего года. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он назвал количество российских военных, которые были сконцентрированы на границах Украины и на оккупированных территориях.

«Мы знаем конкретные цифры. 30-35 тысяч в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса. Вдоль границ Украины и России мы насчитывали в разные периоды еще где-то от 50 до 80 тысяч военных и на территории Крыма тоже около 33-35 тысяч. Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров», – сказал Зеленский.

По его словам, когда Европа и США начали давить на Россию по призыву Украины – из-за этого совместного давления вероятность эскалации снизилась, однако угроза остается.

«С территории Крыма ушли примерно 3,5 тысячи военных. Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасная», – отметил президент.

Он добавил, что со стороны РФ есть много военных вариантов, в том числе морские операции.

«Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что если Россия решится на подобные шаги, то это будет означать полномасштабную войну.

«Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война», – отметил Зеленский.

В то же время глава государства не исключил опасность ситуации в Беларуси и возможного создания союзного государства с Россией.

«Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны. Мы не знаем деталей этого договора о создании союзного государства», – пояснил Зеленский.

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