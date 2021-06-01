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Зеленский рассказал о новом формате переговоров по Донбассу и украинском плане «Б» по НАТО

01 июня 2021, 09:03

Зеленский рассказал о новом формате переговоров по Донбассу и украинском плане «Б» по НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, который можно было бы объединить с Нормандским форматом. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод «Северный поток-2».

«Нормандский формат касается только востока Украины. Речь не идет ни о Крыме, ни о трубопроводах, ни о гарантиях безопасности. Речь не идет ни о нашем членстве в НАТО, ни о нашем партнерстве с Альянсом. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», – сказал президент.

Зеленский напомнил, что во время последней встречи советников глав государств Нормандского формата российский переговорщик прямо спросил: «Скажите, пожалуйста, является ли Россия стороной в этом конфликте?» – но представители Германии и Франции не дали на этот вопрос конкретного ответа. «И снова была выбрана осторожная дипломатия. Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно, является стороной в этом конфликте», – отметил он.

Президент подчеркнул, что этот случай показывает, как работает Нормандский формат и встречи в Минске. «Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта... Я думаю, это проблема. Здесь нет места дипломатии. Война продолжается уже семь лет. Уже на первой встрече Нормандии я понял, что мы движемся кругами, как цирковые лошади», – резюмировал Зеленский.

Кроме того, президент Украины раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине. Как отметил Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель «много сделала для Украины», но он «надеялся на большее от нее» в Нормандском формате.

«Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. Габек (лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые – Ред.) меня понял. Он понимал, что "Северный поток-2" - это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла», – сказал он.

Президент отметил, что у Германии есть «замечательные военные корабли», а также она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение, например, штурмовые винтовки, радиооборудование или бронированные военные машины, в производстве которых Германия является ведущей державой.

Что касается перспективы членства в НАТО, Зеленский отметил, что Украина не хочет войны, и ситуация со вступлением в Альянс – сложная.

«И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план "Б"», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

Как пояснил Зеленский, когда Украина вернет свои оккупированные территории и восстановит территориальную целостность, то США и Евросоюз могли бы гарантировать Украине безопасность. В этом и заключается его план «Б».

«Если однажды Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностями, которые легко можно нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Скорее всего, должны быть серьезные игроки: ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности», – добавил он.

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Россия Германия Франция США-Украина
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Нато Нормандский формат

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