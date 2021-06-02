«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате

В неподконтрольном украинской власти Алчевске работники местного металлургического комбината (АМК) записали видеообращение, в котором рассказали о задолженности по зарплате и плачевной ситуации на предприятии.



1 июня люди собрались на немногочисленный митинг. По их словам, каждый из участников проработал на АМК длительное время, называли стаж 28, 30 лет и более.



Алчевцы рассказали, что зарплата на предприятии, которым при группировке «ЛНР» управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС), не платится уже 5 месяцев, людям не на что жить и содержать свои семьи.



Участники акции рассказали, что работникам не выплачивают деньги даже при расчете. Некоторые рассчитались с АМК осенью прошлого года и до сих пор не получили свои деньги, несмотря на обращения к местным «властям», в администрацию комбината и в Россию.



«В последнее время у нас на ВТС происходят страшные вещи. Людям не платят зарплату, не на что жить, не на что лечиться. Если попадают в больницу с тем же самым ковидом, там бешеные суммы. Нам зарплату не выплачивают с января-месяца, выплатили только 49%, в общей сложности 5 месяцев здолженность по зарплате. Начальство на наши заявления не реагирует, к нам не выходит на контакт. Работники комбината в отчаянии», – говорит один из участников акции.



По его словам, многие уезжают на заработки в Россию, Польшу, на подконтрольную Украине территорию, бросая свои дома и семьи.



«Разрушаются семьи, люди расходятся, люди едут и просто портят себе здоровье в невыносимых условиях в Российской Федерации. Едут куда угодно – в Россию, Украину, Польшу. Бросают свои дома, у многих больные родители. Даже заработать у нас в городе просто негде. Повышаются коммунальные услуги, мы не можем их оплатить. Приходят и отрезают людям свет, воду, газ за неуплату. У нас безвыходное положение. Заставляют людей просто уезжать, город пустеет», – рассказывает мужчина.



«Одним словом, можно сказать, что у нас тут происходит самый настоящий геноцид», – подчеркивает другой участник акции.



«Работала на АМК 30 лет, рассчиталась оттуда в сентябре 2020 года. Я — мать пятерых детей. Завод не платит деньги. Расчетные я не получила и за то, что отработала, мне тоже не заплатили», – описала свою ситуацию бывшая работница комбината.



Алчевцы рассчитывают, что огласка этой ситуации поможет решить их проблемы.

Алчевский металлургический комбинат — один из активов «Индустриального союза Донбасса», контроль над которым собственник потерял осенью 2017 года. После этого предприятие перестало осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины.



«ЛНР» пыталась самостоятельно возобновить производство, но комбинат вновь был остановлен. Затем на несколько лет пришел «Внешторгсервис», который является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Формально компания «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Ее связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».