На Алчевском меткомбинате (АМК), который находится под контролем группировки «ЛНР», обрушилась крыша в железнодорожном цехе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



По имеющейся информации, обрушение произошло сегодня около 3:00 в вагонном депо. Обошлось без пострадавших, поскольку на тот момент цех пустовал.



Как отмечается, здания АМК слишком устарели, а без ремонтов, которые при нынешнем «собственнике» компании «Внешторгсервис» ни разу не проводились, – просто рушатся.

Обрушение кровли на АМК / Фото из соцсетей

Это не первый подобный случай, в январе 2019 года на комбинате провалилась кровля одного из цехов общей площадью около 900 кв.м. Тогда причиной обрушения стало большое количество снега, массу которого не выдержала аварийная крыша.

Алчевский металлургический комбинат — один из активов «Индустриального союза Донбасса», контроль над которым собственник потерял осенью 2017 года. После этого предприятие перестало осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины, выплачивать заработные платы, несмотря на фактическое отсутствие производственной деятельности и платить налоги в украинский бюджет.



«ЛНР» пыталась самостоятельно возобновить производство, но комбинат вновь был остановлен. Затем на несколько лет пришел «Внешторгсервис», который является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Формально компания «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Ее связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».