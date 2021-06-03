Польша вызвалась стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки в интервью изданию «Главком».



«Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — сказал он.



При этом, высказывая мнение о том, что некоторые члены делегаций, которые вели переговоры в Минске, не смогут вылететь в страну Евросоюза из-за введенных ограничений, посол отметил, что Запад и РФ могут договориться об отмене визовых санкций.



«Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций», — сказал дипломат.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть.





