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Кравчук: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

27 мая 2021, 12:07

Кравчук: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть. Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторского поведения, которую демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос о точке обсуждения — минский площадка. Мы обязательно будем искать новую площадку», — добавил Кравчук.

Он отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно — в ОБСЕ.

Глава украинской делегации также считает, что последние события вокруг Беларуси после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку на Донбассе. 

«Такая ситуации в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и на Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с РФ, но и с Беларусью», — отметил Кравчук.

Украинская сторона уже уже неоднократно высказывалась за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Так, вице-премьер и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников пояснил такую позицию отсутствием доверия к белорусской стороне. Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Президент России Владимир Путин заявил, что намерения Украины о переносе переговоров ТКГ из Минска – это поиск причин, чтобы уклониться от решения проблемы Донбасса. 

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