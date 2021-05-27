Кравчук: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу

Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть. Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторского поведения, которую демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос о точке обсуждения — минский площадка. Мы обязательно будем искать новую площадку», — добавил Кравчук.



Он отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно — в ОБСЕ.



Глава украинской делегации также считает, что последние события вокруг Беларуси после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку на Донбассе.



«Такая ситуации в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и на Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с РФ, но и с Беларусью», — отметил Кравчук.

Украинская сторона уже уже неоднократно высказывалась за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Так, вице-премьер и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников пояснил такую позицию отсутствием доверия к белорусской стороне. Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.



Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.



Президент России Владимир Путин заявил, что намерения Украины о переносе переговоров ТКГ из Минска – это поиск причин, чтобы уклониться от решения проблемы Донбасса.