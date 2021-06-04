Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока – 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена сегодня, 4 июня. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – заявил Путин.



По его словам, осталось сварить соединение трубы с немецкой стороны и с российской стороны. «Но прокладка сама завершена», – подчеркнул президент РФ.



Кроме того, добавил он, на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская».



«Почему я об этом говорю? Потому что эта станция – одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока – 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Германии. И так же, как и "Северный поток – 1" будет служить энергобезопасности Европы», – заявил Путин.