В Кремле уверяют, что Россия не прекратит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»

Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину после того, как заработает «Северный поток – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский ТАСС.



«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован», – сказал Песков.



Он добавил, что вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что этот вопрос «носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка».



«Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», – сказал представитель Кремля.



Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия приветствует намерение Соединенных Штатов отказаться от санкций против «Северного потока – 2».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию заявил, что «Северный поток – 2» Россия использует как средство повышения ставок в переговорах за Донбасс и Крым. Президент не сомневается, что в итоге Россия лишит Украину транзита газа.