Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину после достройки и запуска газопровода «Северный поток — 2».



«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность всех кормить?» — сказал Путин во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.



Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о важности газотранспортной системы Украины.



Путин считает, что если бы между двумя странами «были нормальные отношения», то до сих пор бы значительную часть российского газа в Европу прокачивали через Украину. «Проблема даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вдуть цену до небес за этот транзит. А, с другой стороны, попробовать опустить цену на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах», — заявил он.



Путин вспомнил, что во времена президентства Леонида Кучмы обсуждалось создание консорциума на базе украинской ГТС с привлечением Киева, Москвы и европейских партнеров. «Потом пришел другой президент, господин Юшенко, и отправил это все в корзину. Потом начались скандалы с поставками вплоть до скандала 2008 года, когда мы вообще прекратили поставки, потому что Украина заблокировала транзит», — рассказал он.



Он напомнил, что Украина сейчас получает за транзит гада полтора миллиарда долларов. «Получали бы три, четыре, пять. Сами своими руками все сломали», — считает Путин.



При этом российский президент прогнозирует, что поставки газа в Европу будут расти в ближайшие 10 лет и ГТС Украины будет задействована и после завершения подписанного в декабре 2019 года пятилетнего контракта, который предусматривает прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год.